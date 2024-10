Team Neusta beteiligt sich an NetFed

M&A

Die Bremer Digitalgruppe Team Neusta geht eine strategische Beteiligung an NetFederation (NetFed) ein, den Kölner Experten für digitale Corporate Communications. Ziel dieser Partnerschaft ist es, digitale Kommunikation und IT-Dienstleistungen auf ein neues Niveau zu heben. Dabei steht das Zusammenspiel von Technik, Daten und Content im Mittelpunkt, um insbesondere bei komplexen Projekten die Kundenbedürfnisse präzise und innovativ zu adressieren."NetFed bringt Expertise im Bereich digitale Unternehmenskommunikation mit, die unseren Kunden durch tiefe Analysen und starke Konzepte einen echten Mehrwert bietet. Gepaart mit unseren Kompetenzen der gesamten digitalen Wertschöpfungskette können wir Kommunikation und Technologie effektiver in Projekten verzahnen", erklärt Carsten Meyer-Heder, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Team Neusta. "So schaffen wir agile, skalierbare und datengetriebene Lösungen für komplexe Digitalisierungsprojekte."Christian Berens, Geschäftsführer von NetFed, betont die strategische Bedeutung für beide Seiten: "Die Leidenschaft für moderne digitale Kommunikationslösungen verbindet uns. Der Einstieg von Team Neusta ist für uns die Chance, auch bei größeren Projekten noch mutiger und breiter anzupacken und gemeinsam Herausforderungen zu meistern, die in der Branche Maßstäbe setzen werden. Unsere Kompetenzen ergänzen sich perfekt. Unser Ziel ist es, die digitalen Möglichkeiten vollständig zu nutzen und für unsere Kunden und deren User ein herausragendes Erlebnis zu schaffen."Für die Kundinnen und Kunden bedeutet diese Zusammenarbeit konkret: bessere, maßgeschneiderte Lösungen, mehr Kapazitäten und schnellere Umsetzungen - dank der Bündelung von Know-how und Ressourcen. Die agile Zusammenarbeit beider Teams ermöglicht es zudem, schneller auf sich ändernde Marktanforderungen im Bereich Technik & Kommunikation zu reagieren. Die strategische Beteiligung von Team Neusta an NetFed stellt einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen dar: Sie eröffnet neue Chancen, innovative Kommunikationslösungen zu realisieren, die auf einer effektiven technischen Basis aufbauen.