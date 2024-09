Borche Angelovski leitet neues Creative Lab von Adeo - und braucht mehr Personal

Neugründung

Borche Angelovski ist Director Creation & Innovation bei der Agentur Adeo

Die digitale Performance-Agentur Adeo startet im Zuge ihrer Expansion ein neues datengesteuertes Creative Lab unter der Leitung des neuen Director Creation & Innovation Borche Angelovski . Mit seiner langjährigen Creative-Erfahrung und innovativen Herangehensweise wird Angelovski den Auf- und Ausbau des zurzeit fünfköpfigen Teams konsequent vorantreiben und die Kreativabteilung zu einer zentralen Säule der Agentur entwickeln.

Ziel der neuen Abteilung ist es, datenbasierte Erkenntnisse in wirkungsvolle Kreationen umzuwandeln und Marken so mit einer maßgeschneiderten Konzeption, kommerziellen Produkten und umfassendem Social Media Media Management (inkl. organischem und Paid Influencer Marketing) auf ein komplett neues Level zu heben.



Das neue Creative Lab von Adeo umfasst drei zentrale Säulen, die jeweils eine Fusion aus vielfältiger Expertise bilden:





Social Media Savvy: Diese Säule ist auf Social Media Marketing spezialisiert und navigiert geschickt durch die sich ständig weiterentwickelnden Trends in den Bereichen Musik, Beauty, Mode und anderen Branchen.



Strategic Minds: Diese Säule konzentriert sich auf Konzeption und Strategie und verfügt über umfangreiche globale Erfahrung, die Marken durch komplexe Marktlandschaften führt.



Visual Virtuosos: Die ExpertInnen für Film, Fotografie und Musik erwecken Kampagnen zum Leben, durchdringen sie mit dem Puls der Branche und verstärken die Markenpräsenz.

"Die neue Kreativabteilung von Adeo ist nicht nur ein Team, sie ist ein Vorreiter bei der Gestaltung fesselnder Erzählungen, die weltweit bei den Zielgruppen Anklang finden", so Borche Angelovski, Director Creation & Innovation bei Adeo. "Wir definieren kreative Grenzen neu und setzen neue Maßstäbe für Exzellenz im digitalen Zeitalter. Hierzu werden wir die Kreativabteilung in den kommenden Monaten gezielt ausbauen. Wir sind bestrebt, weitere hochqualifizierte ExpertInnen an Bord zu holen, um stets die besten kreativen Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."Vor seinem Wechsel zu Adeo war Borche Angelovski als Creative Director bei Pia Media tätig. Hier verantwortete der studierte Kommunikationsdesigner namhafte Markenkunden wie Cosnova, Fitnessfirst, WMF, Müller und viele mehr. Ende August war der neue Adeo-CEO Matthias Lesch ebenfalls von Pia Media an Bord gekommen.