Abgespeckte TikTok-Version ist fettes Sicherheitsrisiko

Social Media

Das abgespeckte TikTok

TikTok Lite hat ein Sicherheitsproblem

Die Untersuchung stammt von Mozilla und AI Forensics . Diese App hat einen geringeren Datenverbrauch und ist damit eine beliebte Alternative zur normalen TikTok-App, besonders für die globale Mehrheit aller Menschen. Die Forscher entdeckten alarmierende Diskrepanzen zwischen den Sicherheitsfunktionen von TikTok Lite und der TikTok-App, von denen einige den eigenen Richtlinien der Plattformen widersprechen. Das, obwohl sich mehrere dieser Sicherheitsvorkehrungen, laut den Forschern, leicht in die App integrieren lassen würden, ohne dabei die Appgröße negativ zu beeinflussen.Nachdem TikTok Lite in Spanien und Frankreich an den Start ging, wurden im April negative Stimmen der EU laut, die das Reward Programme der App wegen möglicher Suchtgefahr kritisierten. TikTok Lite ist derzeit nicht in den USA oder dem Großteil von Europa verfügbar.Die Untersuchung zeigt, dass TikTok Lite in zwei Kategorien wichtige Schutzmaßnahmen vermissen lässt. So stellt TikTok Lite keine Warnhinweise oder Banner für eine Vielzahl potenziell schädlicher Inhalte bereit. Dazu gehören gefährliche Scherzvideos, verstörende Darstellungen sowie gesundheits- und wahlbezogene Fehlinformationen und KI-generierte Inhalte. Zudem fehlen den Nutzerinnen und Nutzern grundlegende, proaktive Einstellungen einschließlich der Möglichkeit, anstößige Inhalte und unerwünschte Schlüsselwörter zu filtern, sowie Tools zur Bildschirmverwaltung, die die App-Sucht eindämmen können.TikTok Lite ist eine abgespeckte Version der normalen App, die weniger Datenvolumen, Speicherplatz und Akkuleistung verbraucht und damit auch in Regionen mit schlechter Netzverbindung funktioniert. Laut App-Store-Statistiken hat TikTok Lite mehr als eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Die Forschungsergebnisse bestätigen die Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Mozilla-Studie, derzufolge Plattformen, die von der globalen Mehrheit genutzt werden, unverhältnismäßig weniger Richtlinien anwenden."TikToks abgespeckte Lite-Version stellt ein Sicherheitsrisiko für seine über eine Milliarde Nutzer:innen dar", sagt der Forscher Odanga Madung, der bei Mozilla die Untersuchung leitete. "Es ist, als würde man Sicherheitsgurte und Airbags aus einem Auto entfernen und es dann an ahnungslose Kunden verkaufen. Im Bemühen, die Bandbreite der App zu reduzieren, hat TikTok auch wichtige Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzerinnen und Nutzer vernachlässigt.""Die fehlenden Sicherheitsfunktionen von TikTok Lite sind nicht komplex und lassen sich problemlos in eine App mit geringerem Datenverbrauch integrieren", ergänzt Claudio Agosti, Mitgründer von AI Forensics. "Die Entscheidung von TikTok, die Sicherheitsmaßnahmen zu ignorieren, ist eindeutig eine bewusste Wahl und keine technische Notwendigkeit."Die Forschungsmethodik umfasste neben der Analyse der Richtlinien für die Community auch die Einstellungen und weiteren Funktionen in beiden Versionen von TikTok. Die Forscherinnen und Forscher bewerteten neun Funktionen, die unter Kennzeichnungsmaßnahmen und Benutzereinstellungen kategorisiert wurden. Bei den Kennzeichnungsmaßnahmen untersuchten sie, wie gut die Plattformen Fehlinformationen, gefährliche Handlungen, verstörende und synthetische Inhalte kennzeichneten. Bei den Benutzereinstellungen untersuchten sie die Verwaltung der Bildschirmzeit, die Einstellungen für Inhalte, das Filtern von Kommentaren, das Melden und Sperren von Inhalten sowie die Kindersicherungsfunktion.Die Mängel von TikTok Lite sind Teil eines größeren Musters, in dem die Technologiebranche die globale Mehrheit vernachlässigt. In diesen Regionen gibt es deutlich weniger Potenzial für strenge Regulierung und Durchsetzung.Die TikTok-Richtlinie zu gefährlichen Handlungen und Aktivitäten ist eindeutig: Wir erlauben es nicht, gefährliche Aktivitäten und Herausforderungen zu zeigen oder zu fördern. Bei potenziell gefährlichen Unternehmungen fügt TikTok ein Warnbanner ein, das verdeutlicht, dass die Aktivität von einem Profi oder unter professioneller Anleitung durchgeführt wird. Während diese Kennzeichnungen in der normalen App vorhanden sind, fehlen sie in der Lite-Version vollständig.Auch Warnbanner, die Nutzerinnen und Nutzer vor verstörenden Inhalten schützen sollen, fehlen in TikTok Lite. Sensible, explizite Inhalte können somit unmarkiert bleiben und Millionen von NutzerInnen erreichen. Eine weitere bedeutende Diskrepanz ist, dass TikTok Lite verdächtige, ungenaue oder von KI generierte Inhalte nicht kennzeichnet. Die Forscher stellten fest, dass die Vollversion von TikTok und die Lite-Version nur drei gemeinsame Sicherheitsfunktionen bieten: das Melden bösartiger Inhalte, Suchfilter und Blockieren.TikTok Lite schränkt die Handlungsmöglichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer stark ein. Die Forscherinnen und Forscher entdeckten erhebliche Unterschiede in den Benutzereinstellungen, die Verbesserungen der Sicherheit und Toxizität auf der Plattform vermeiden sollen. In der Lite-Version können Nutzerinnen und Nutzer weder verhindern, dass bestimmte Schlüsselwörter, Spam oder beleidigende Kommentare in ihren Feeds erscheinen, noch haben sie die Möglichkeit, Kommentare vor der Veröffentlichung zu genehmigen.TikTok Lite bietet keinen Schutz für das Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer. Während die normale App von TikTok Funktionen eingeführt hat, um süchtig machende Verhaltensmuster abzuschwächen, wie beispielsweise die Einstellungen zu Bildschirmpausen, fehlen diese Funktionen in der Lite-Version vollständig.