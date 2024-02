Baur will seine Suche mit Künstlicher Intelligenz "menschlicher" machen

Künstliche Intelligenz

Bild: Baur Searchbuddy ist die KI-Suche von Baur, die gerade im Testbetrieb läuft

Für die Kundschaft "wird das Suchfeld damit zur Inspirationsfläche, die menschliche Interaktion ermöglicht und Produktempfehlungen zu persönlichen Anfragen generiert", schwärmt der ECommerce-Anbieter. Der Testlauf soll Erkenntnisse zur Nutzung und Verwendung weiterer KI-Mehrwerte für das Online-Shopping liefern.Das KI-Versprechen: Um gute Ergebnisse mit Suchmaschinen oder anderen Online-Diensten zu erhalten, nutzenden ihre Sprache bislang auf die Technologie anpassen. Aus natürlicher menschlicher Sprache wurden so perfekte kurze Schlagworte. Das ändert der Online-Händler Baur in einem Testlauf: Mit generativer künstlicher Intelligenz interpretiert der 'SearchBuddy' Suchanfragen und übersetzt sie in ein inspiratives Ergebnis. "Generative KI ist erstaunlich gut darin, Sprache wie ein Mensch zu verstehen und zu reagieren", weiß Georg Sebald , Abteilungsleiter beim Baur-Shopmanagement. "Tools wie ChatGPT sorgen dafür, dass es sich authentischer und natürlicher anfühlt mit Technologie zu interagieren." Georg Sebald geht davon aus, dass sich das Nutzungsverhalten im E-Commerce stark verändern wird, wenn Nutzende diese intuitive Kommunikation auch im Online-Shop anwenden. soll auch komplexe persönliche Anfragen übersetzen können. Die Kundschaft muss also nicht mehr überlegen, aus welcher Produktkategorie ein Produkt stammen soll. Mit Suchanfragen wie "Was kann ich meiner Partnerin zum Valentinstag schenken?" liefert die Baur-Suche künftig eine kuratierte Übersicht der beliebtesten Artikel aus den unterschiedlichsten Sortimenten.Das Ergebnis der Suche nach "Was kann ich meiner Partnerin zum Valentinstag schenken?" ist bei Baur übrigens: Drei Armbänder zwischen 44.90 und 1405.60 Euro. Drei Blumensträuße zwischen 22,50 und 41,99 Euro sowie drei Parfüms ab 72,25 Euro. An der "Intelligenz" muss SearchBuddy wohl noch üben.Getestet wird die GenAI-Suche über mehrere Wochen hinweg im Desktop- und Mobile-Shop von Baur. Zum Einsatz kommt der SearchBuddy auch im Online-Shop von Otto Österreich , der von der Baur-Tochter Unito verantwortet wird. Entwickelt wurde das Tool als Gemeinschaftsprojekt von Mitarbeitenden bei Baur, Unito, dem Otto Group-Team "Digital & Consulting? sowie der Baur-Techtochter Empiriecom , von der das KI-Knowhow stammt.Eingesetzt wird der Microsoft Azure OpenAI Service , durch den Unternehmen die neuesten generativen KI-Modelle von OpenAI wie ChatGPT, GPT-4 oder DALL-E über Microsoft Azure nutzen können.