Black Friday sorgt weltweit für Umsatzexplosion 

30.11.2020 Onlinehändler konnten am Black Friday deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen - nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit.

Globale Daten von Shopify-Händlern während des Black Fridays:

Mehr als 2,01 Mrd. Euro Gesamtumsatz, der von Shopify-Händlern erzielt wurde - das ist ein Zuwachs von 75 Prozent im Vergleich zum Black Friday 2019.



New York: Stadt, in der am meisten eingekauft wurde, dicht gefolgt von London und Los Angeles.



75,81 Euro: durchschnittlicher Wert des Warenkorbes. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 11 Prozent.



67 Prozent: Anteil des Umsatzes, der über ein mobiles Endgerät generiert wurde, nur 33 Prozent der Einkäufe wurden über den Desktop-PC generiert.



Kleidung und Accessoires: Top Produktkategorie, gefolgt von Gesundheit und Beauty & Haus und Garten



14 Prozent: Grenzüberschreitende Einkäufe

Highlights: Deutschland

14:00 Uhr: Stunde, in der der Spitzenumsatz erzielt wurde



Berlin: Stadt, in der am meisten eingekauft wurde



75,05 Euro: Der durchschnittliche Wert des Warenkorbs in Deutschland. 2019 waren es 63,44 Euro.



68 Prozent: Anteil des Umsatzes, der über ein mobiles Endgerät generiert wurde, nur 32 Prozent der Einkäufe wurden über den Desktop-PC generiert



Kleidung und Accessoires: Top Produktkategorie.

Der Plattform-Anbieter Shopify hat erhoben, wie viel Umsatz die über eine Million Shopify-Händler weltweit am Black Friday generiert haben. Von Neuseeland bis Kalifornien konnten die Shopify-Händler eine Umsatzsteigerung von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Deutschland ist zudem auf Platz 5 der Länder, in denen weltweit am meisten verkauft wurde.Die Rekordumsätze der Shopify-Händler zeigen, dass der Onlinehandel dieses Jahr nicht zuletzt durch Corona einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht hat. Hinzu kommen das wachsende Interesse der Verbraucher an unabhängigen Händlern und Direct-to-Consumer-Marken. Die Direct-to-Consumer-Marken, die mit Shopify ihre Waren verkaufen, treffen den Nerv der Einkäufer, da diese den steigenden Wunsch nach individuellen, besonderen und teils lokalen und nachhaltigen Produkten erfüllen.