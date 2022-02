Kommunikation mit IT-Entscheidern: Bei Jüngeren funktioniert auch Audio

SEO, Owned Media und Fachpresse liegen vorne

Generation X und Y sind Networker - aber in verschiedenen Netzwerken

Generation Y mag Audio-Inhalte

Wie sich das Informationsverhalten von IT-EntscheidungsträgerInnen unterscheidet, hat Akima Media , Full-Service Kommunikationsberatung aus München, in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov untersucht. Die Studie beleuchtet Medienkonsum und -präferenzen der 202 Umfrage-TeilnehmerInnen. Für die Kommunikation mit jüngeren oder älteren IT-Verantwortlichen gibt es demnach unterschiedliche Erfolgsfaktoren.Sowohl bei der Generation X (Teilnehmer im Alter über 35 Jahre) und der Generation Y (Teilnehmer im Alter unter 35 Jahre) dominieren Suchmaschinen als meistgenutzte Informationsquelle, sie werden von 53 Prozent aller Befragten genannt. Gefolgt von Owned Media der Hersteller - 49 Prozent der befragten IT-EntscheidungsträgerInnen informieren sich über Websites, Blogs, Whitepaper und Newsletter, die von Herstellern angeboten werden. Auch die digitale IT-Fachpresse spielt mit 43 Prozent der Nennungen eine wichtige Rolle in der Informationsroutine der IT-Verantwortlichen.Die jüngere Generation zeigt mit 61 Prozent allerdings eine erhöhte Tendenz, Suchmaschinen als primäre Informationsquelle zu nutzen und weist dieser Quelle einen besonders hohen Informationsgehalt zu. Wer also eine professionelle Anbieter-Website betreibe, seine SEO-Hausaufgaben gemacht habe und in Fachartikeln Kompetenz beweise, habe gute Chancen, die jüngere und die ältere Generation der IT-Entscheider gut zu erreichen, so das Fazit der Studie.Für News werden in beiden Altersgruppen gerne Netzwerke genutzt. Bei 47 Prozent der Älteren ist der persönliche Austausch mit Familie, Kollegen und im Freundeskreis die präferierte Networking-Umgebung - im Gegensatz zu 18 Prozent bei den Jüngeren. Diese bevorzugen digitale Netzwerke - und dabei nicht die Social Networks wie Facebook oder Instagram, sondern mit 32 Prozent der Nennungen die Business Netzwerke wie Xing oder LinkedIn. Auch hinsichtlich des Informationsgehalts schneiden die Business Networks bei den jüngeren Befragten gut ab: 15 Prozent weisen diesen Quellen einen hohen Informationsgehalt zu, die älteren Kollegen schließen sich dieser Meinung nur mit 6 Prozent an.Vor einer Kaufentscheidung werden altersübergreifend bevorzugt die Content-Arten Fachbeiträge und Anwenderberichte genutzt. Jüngere IT-EntscheidungsträgerInnen zeigen bei den weiteren Formaten mit 24 Prozent eine Präferenz für Interviews und Gespräche - im Vergleich zu 14 Prozent bei den Älteren. Bei der Darreichungsform von Contents rangiert das Format Text übergreifend an oberster Stelle. Bei weiteren Präferenzen der Content-Formate gebe es jedoch einen klaren Trend: Audio ist mit 29 Prozent in der Generation Y deutlich beliebter als in der Generation X mit 8 Prozent. Das Stichwort hier sind Podcasts. Das kurzfristig gehypte Audio-Format Clubhouse wird von beiden Altersgruppen kaum genutzt.