Herausforderungen. Was die Branche für 2022 erwartet. 

Bild: Thomas Kaiser

Die Entscheiderinnen und Entscheider der deutschsprachigen Digitalunternehmen sehen dem Jahr 2022 optimistisch entgegen. Zumindest, was die aktuelle gesundheitliche Lage angeht. Thomas Kaiser beispielsweise, Geschäftsführer der cyberpromote GmbH , bringt die Stimmung auf den Punkt: "Ich denke, dass wir 2022 dann die Pandemie so langsam hinter uns lassen werden. Zumindest, sie besser im Griff haben."



Der Vorteil der Pandemie: Das Verhalten der Kundenunternehmen in Sachen Digitalisierung verändert sich - zum Positiven, wie die Mehrheit der von uns befragten wahrgenommen hat. Das hat Auswirkungen auf die Geschäftspolitik 2022: "Was wir spüren ist,", erzählt Kaiser, "dass zunehmend Unternehmen bereit sind, in eine digitale Strategie zu investieren, und das auch bei Unternehmen, die kleiner sind.".





Bild: United Internet Media GmbH

Damit ist er nicht alleine. Rasmus Giese , CEO von United Internet Media beispielsweise, sieht eine Digitalisierung der Kommunikationsbudgets: "Die Coronakrise hat die digitale Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft forciert. Aufgrund der immer intensiveren Internet-Nutzung verlagern sich auch 2022 die Budgets und sorgen 2022 für ein erhebliches Wachstum des digitalen Werbemarkts", erwartet er für den EMail-Provider. Er hofft für den weiteren Verlauf des Jahres 2022 darauf, dass sich die Werbewirtschaft hierzulande "für die Zukunft ohne Cookies rüsten und mit alternativen Lösungen vertraut machen wird."





Bild: Trusted Shops

Dass sich die Digitalisierung stark beschleunigt hat, darauf weist auch Jean-Marc Noel hin. Der Founder und Managing Director von Trusted Shops ist sich sicher: "Alles, was digital werden kann, wird es. In 2022 werden sich vor allem Unternehmen von der Konkurrenz abheben, die eine Sache richtig machen: Der eigenen Kundschaft eine Stimme geben und sie ins Zentrum ihrer Marketing-Bemühungen stellen."

Er setzt darauf, dass vor allem im E-Commerce Kundenbewertungen und Kundendialog im kommenden Jahr die Strategie der Unternehmen bestimmen wird.



Sein Ratschlag zum Jahresbeginn: "Nach den Anstrengungen der letzten Wochen und Monate, sollten Sie sich den Gefallen tun und Ihre Kundinnen und Kunden für Sie verkaufen lassen. Indem Sie Ihre glückliche Kundschaft, um ehrliches Feedback bitten, dieses prominent auf Produktseiten und in Werbeanzeigen platzieren, steigern Sie ihre Glaubwürdigkeit und wirken auf neue Kundinnen und Kunden vertrauensvoller."





Bild: Sascha Werner

Gleichzeitig würden Unternehmen so besser verstehen, was die Wünsche, Bedürfnisse und Probleme ihrer Zielgruppe sind. Das helfe sowohl, der Kundschaft ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten, sondern auch Content zu produzieren, der Ihnen auch über 2022 hinaus die Aufmerksamkeit der Zielgruppe sichert. "Ihre Kundschaft sagt Ihnen, was sie sich wünscht -- Sie müssen sie nur fragen", argumentie