Nachwuchskräfte schätzen Teamwork und ihr Privatleben

Dies zeigt eine aktuelle Studie der schwedischen Personalberatung Academic Work . Der 'Young Professional Attraction Index (YPAI)' untersucht zum zweiten Mal in Folge, welche Anforderungen junge Nachwuchskräfte an potenzielle Arbeitgeber stellen.Jungen Arbeitnehmern aus Deutschland sind die zwischenmenschliche Beziehungen am Arbeitsplatz besonders wichtig (64 Prozent). "Der Wunsch nach einer angenehmen Arbeitsatmosphäre und einem guten Teamzusammenhalt nimmt bei jungen Arbeitnehmern einen besonders großen Stellenwert ein", sagt Magnus Wikström, Geschäftsführer von Academic Work Deutschland. Aber auch eine angemessene Bezahlung sowie Vergünstigungen seitens des Arbeitgebers spielen für junge Talente (60 Prozent) eine wichtige Rolle bei der Arbeitgeberwahl.Neben netten Kollegen und einer guten Vergütung schätzen mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (51 Prozent) Flexibilität am Arbeitsplatz sowie eine ausgewogene WorkLife-Balance. Denn: "Young Professionals ist ihr Privatleben extrem wichtig", sagt Wikström. Viele Nachwuchskräfte hielten die klassische 40-Stunden-Woche sogar für ein Auslaufmodell. Auch Themen wie Diversität, Fairness und Toleranz gewinnen im Arbeitsumfeld immer mehr an Relevanz. Knapp 45 Prozent der befragten Arbeitnehmer sagten aus, dass Arbeitgeber, die darauf hohen Wert legen, bei ihnen sehr angesehen sind.Die Umfrage zum Young Professional Attraction Index hat Academic Work in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Trendforschungsinstitut Kantar Sifo mit 1000 Personen in Deutschland durchgeführt. Genauer wurden dabei die Anliegen und Anforderungen von Informatikern, Wirtschafts-, Ingenieur-, Geistes- sowie Kommunikationswissenschaftlern unter die Lupe genommen. Der 'Young Professional Attraction Index' kann hier heruntergeladen werden.