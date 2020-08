Financial Times: Auch Oracle bietet für Tiktok

Das Software-Unternehmen Oracle zieht einen Kauf von TikTok in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland "ernsthaft in Betracht", berichtet die " Financial Times ". Der Software-Gigant befinde sich in vorläufigen Gesprächen mit TikTok-Mutter ByteDance, die bis 12. November abgeschlossen sein müssen. Dann dürfen US-Unternehmen nach Willen von US-Präsident Donald Trump Unterdessen wehrt sich ByteDance gegen das Verbot nicht nur juristisch, sondern geht auch in die PR-Offensive. Auf der Website tiktokus.info will das Unternehmen "Dinge gerade rücken". TikTok preist sich dort als "Die letzte sonnige Ecke des Internets". Eigene Statements und gefällige Medienberichte werden dort "Gerüchten und Fehlinformationen" entgegengestellt.Gleichzeitig startet der zusätzliche Twitter-Kanal @tiktok_comms, mit dem die TikTok-PRler wohl aktuelle Firmen-Kommunikation betreiben und Angriffe aus dem Trump-Lager parieren wollen.