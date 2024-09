Advantago und Sellwerk schließen Digitalpakt für den Mittelstand

KMU

Damit die digitale Vernetzung über mehrere Standorte oder Abteilungen hinweg reibungslos funktioniert, seien vor allem einfache, intuitive Benutzeroberflächen und Ansprechpartner auf Augenhöhe erforderlich, erklären Advantago und Sellwerk . Sellwerk und Sellwerk Business Solutions - Advantago schließen ein Marken- und Vertriebspartnerschaft, die Unternehmen bei jedem Schritt der Digitalisierung unterstützt. Die Erweiterung des Portfolios bietet individuelle Lösungen für Unternehmensbereiche wie Fachkräftesuche, den Aufbau eines starken Arbeitgeber-Images oder die Kundenakquise."Als starkes Netzwerk sehen wir immer wieder die Herausforderungen, denen KMU gegenüberstehen, um echte Teilhabe am digitalen Business zu erfahren. Mit der erweiterten Partnerschaft mit Sellwerk Business Solutions bieten wir eine Brücke, um die Barrieren einzelner Standorte zu überwinden und eine individuell passende Lösung bereitstellen zu können", betont Michael Oschmann , Geschäftsführer von Sellwerk GmbH & Co. KG.Sellwerk Business Solutions - Advantago ist speziell auf die Bedürfnisse von Organisationen mit mehreren Standorten zugeschnitten - unabhängig von deren digitalen Erfahrung. So können große Verbundgruppen mit vielen kleinen Einzelhändlern von der White-Label-Plattform von Advantago profitieren und über die Plattform alle Standorte zentral verwalten sowie die Sichtbarkeit der einzelnen Händler erhöhen.Joachim Helfer , Geschäftsführer von Advantago GmbH & Co.KG, sieht in der erweiterten Partnerschaft ebenfalls eine große Chance für KMU: "Wir bewegen uns in einem Agentur-Geschäftsfeld und gehören zur gleichen Unternehmensfamilie, so dass ein gewisses Maß an Vertrauen einfach unabdingbar ist. Mit der Marke Sellwerk Business Solutions - Advantago können wir unsere Ressourcen bündeln und maßgeschneiderte Lösungen für maximale Individualität anbieten. Jeder Wirtschaftszweig, jede kommunale oder in Trägerschaft befindliche Organisation und jede Verbundgruppe wird von unserer Partnerschaft profitieren - sowohl in Deutschland als auch international", erklärt er.