KMU exportieren immer mehr über Amazon

E-Commerce

01.08.2024 47.500 kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland verkaufen auf Amazon und beschäftigen damit 170.000 Menschen. Ihr Umsatz im Ausland stieg um 10 Prozent auf über 5,5 Milliarden Euro in 2023 - was die Bedeutung des Online-Shops als Exportmotor für KMU unterstreicht.