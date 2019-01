Acht von zehn Unternehmen wollen KI zur Arbeitserleichterung einsetzen

29.01.2019 In Deutschland verfügt rund jede zweite Firma aktuell über erste praktische Erfahrungen und setzt KI-Technologien in Teilbereichen ein. Die Menschen bei ihrer Arbeit besser zu unterstützen, wird von den Entscheidern in einer Umfrage als wichtigstes Investitionsziel für den Einsatz künstlicher Intelligenz genannt (82 Prozent).

Bild: werner22brigitte

Unternehmen in Deutschland sehen Vorteile bei der Arbeitsorganisation durch den Einsatz von KI und werden zu drei Viertel auch darin investieren.

(chart: DXC Technology)

Darüber hinaus wollen die Firmen vorrangig in smarte Algorithmen investieren, mit denen sich Prozesse automatisieren lassen (77 Prozent) und neue Angebote entwickelt werden (77 Prozent). Die große Mehrheit nimmt zudem Geld in die Hand, um den Kundenservice proaktiv möglich zu machen (76 Prozent).Gut drei Viertel (76 Prozent) der in der Studie "Artificial Intelligence" von DXC Technology befragten 300 Manager deutschen Unternehmen gaben zudem an, dass künstliche Intelligenz (KI) als wichtiges Zukunftsthema oben auf ihrer Agenda steht.