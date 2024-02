Google's KI heißt nicht mehr Bard, doch besser ist sie deshalb nicht

13.02.2024 - Der schlimmste Fehler von Gemini, wie Google seine KI jetzt nennt: Bayern München hat mit Guardiola die Champions League gewonnen. Andere Antworten sind zwar nicht richtig falsch, vermitteln aber oft bestenfalls Grundwissen - ungenügend auch das. Dennoch bleibt die Technologie als solche ein Hoffnungsträger - was sich auch an der wachsenden Zahl von Beratungsangeboten ablesen lässt.

So sah laut dem Bing Image Creator das Champions League Finale 2013 aus. In Wirklichkeit spielte Borussia Dortmund gegen Bayern München, keine Rede war von einer Königskrone.

Wer sich noch an die unübersichtlichen Linkkataloge von Altavista aus den Anfangstagen des Internets erinnert, der wird wohl eher Hoffnung haben, dass das noch was wird mit der KI als Anwendung für die breite Öffentlichkeit. Denn das Link-Chaos von damals sah auf seine Weise ähnlich schlimm aus wie jetzt viele Ergebnisse von Gemini und es erzeugte daher bei nicht wenigen Menschen das Gefühl: "Internet? Damit will ich nichts zu tun haben."



Wer aber mit der technischen Perfektion von Google, Amazon, Ebay und Facebook aufgewachsen ist, der dürfte sich schwer tun mit der Aussage der jüngsten KI-O