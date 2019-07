App-Download-Markt mit neuem Rekord

11.07.2019 Das zweite Quartal dieses Jahres war in Sachen App-Downloads und Verbraucherausgaben rekordverdächtig. Welche Apps am beliebtesten waren:

Google Play: Schwellenländer treiben das Wachstum der Downloads voran

China, USA und Japan kämpfen in iOS gegeneinander an

Google Play: Auto und Fahrzeuge, Comics und Unterhaltung



iOS: Essen und Trinken, Bildungs- und Finanz-Apps

iOS: Foto und Video, Unterhaltung und Musik - angetrieben von In-App-Abonnements



Google Play: Soziales, Produktivität und Lebensstil

Die globalen Verbraucherausgaben in beiden App Stores stiegen im zweiten Quartal 2019 um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Mehr Geld für Non-Gaming-Anwendungen in iOS; Anwendungen abseits von Spielen machten fast 35 Prozent der Verbraucherausgaben aus, verglichen mit nur 15 Prozent bei Google Play.

Auch auf den globalen App-Märkten hat sich wieder einiges bewegt, wie der aktuelle Q2 App Economy Index 2019 der Datenanalysten von App Annie zeigt. Demnach wurden über 30,3 Milliarden Apps im zweiten Quartal 2019 weltweit heruntergeladen. Fast 22,6 Milliarden Dollar Verbraucherausgaben allein im zweiten Quartal, 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Apps mit den meisten Zuwächsen waren Snapchat und TikTok Die Downloads von Google Play stiegen im Jahresvergleich um 10 Prozent auf fast 22,5 Milliarden. Google Play lag bei globalen Downloads um 185 Prozent vor iOS . Non-Gaming-Apps machten die Mehrheit der Downloads in beiden Stores aus. Der Prozentsatz der Non-Gaming-Apps war in iOS mit 70 Prozent insgesamt höher, bei Google Play lag er bei 60 Prozent.Indien, Brasilien und Indonesien waren die Top-3-Märkte sowohl bei Gesamtdownloads als auch für das absolute Wachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr. Ägypten war der zweitgrößte Markt für das Wachstum des Marktanteils gegenüber dem Vorjahr - eine Kennzahl, die das Wachstum eines Landes im Verhältnis zum Gesamtmarkt berücksichtigt. Bei Google Play trugen die USA, Südkorea und Japan am meisten zum Wachstum der Gesamtausgaben im Quartalsvergleich bei, und die Märkte mit dem größten Wachstum des Marktanteils gegenüber dem Vorjahr waren die USA, Russland und Deutschland.Auf iOS waren China, die USA und Japan die Top-3-Märkte bei Gesamtdownloads und die USA, Japan und Brasilien die Top-Märkte für das absolute Download-Wachstum im Quartalsvergleich sowie für das Wachstum des Marktanteils gegenüber dem Vorjahr. Die Märkte mit dem größten Wachstum des Marktanteils gegenüber dem Vorjahr waren die USA, Großbritannien und Brasilien.