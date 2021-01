Weihnachten 2020: Rekordumsatz in App-Stores 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Die Corona-Krise hat im vergangenen Jahr zu Rekordumsätzen in den App-Stores von Apple und Google geführt. Bereits im November wurde die Marke von 100 Milliarden US-Dollar geknackt, berichtet der auf mobile Apps spezialisierte Analytics-Anbieter SensorTower . Insbesondere in der Weihnachtszeit konnten zudem Spieleentwickler profitieren: Allein in ihrer Kategorie stiegen die Umsätze von 232,4 Millionen Dollar (2019) auf 295,6 Millionen in 2020. Das entspricht einem Wachstum von 27 Prozent. Insgesamt stiegen die kombinierten Umsätze aus beiden Stores in der Weihnachtszeit von 303 Millionen Dollar (2019) auf rund 408 Millionen Dollar 2020 - ein Wachstum von 34,5 Prozent.