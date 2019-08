Verizon verkauft Tumblr an Wordpress

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Die beliebtesten Internetangebote bei Jugendlichen in Deutschland: Tumblr liegt noch vor Ebay,

(chart: mpfs, JIM-Studie 2017; Grafik: Hightext Verlag)

Jetzt-Eigner Verizon verkauft tumbl an den Eigner der CMS-Plattform Wordpresys Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Axios weiss jedoch von einer "eingeweihten Person", dass dieser "deutlich unter 20 Millionen Dollar" liegen soll - andere Quellen würden von zehn Millionen US-Dollar sprechen.Wenn diese Summe stimmt wäre das ein Wertverlust von 99 Prozent. Im Jahr 2013 hatte Yahoo Tumblr für 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen. Später kaufte Verizon Yahoo und schmiedete mit AOL die ebenfalls eher so mittel erfolgreiche Online-Mediengruppe Oath . Verizon hatte Tumblr schon das ganze Jahr zum Verkauf angeboten - doch bislang hatte nur Pornhub pekuniär spannendes Interesse bekundet. Doch Tumblr hatte zum Jahreswechsel sämtliche Pornografie aus seiner Plattform verbannt (wofür Tublr berühmt war und was in der Folge für einen dramatischen Rückgang bei Traffic und Aktivität ausgelöst hat). Den Porno-Bann will Automattics CEO Matt Mullenweg jedoch nach eigener Aussage beibehalten.