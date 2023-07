Mobile First: Werbung für In-App-Käufe steigt auf 250 Millionen Dollar

Seit November ist der Cost per Install stark gesunken

Die weltweiten Verbraucherausgaben in Shopping-Apps stiegen im vierten Quartal 2022 um 37 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2022 und um 30 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Im Durchschnitt erzielten Retail-Apps im Haupteinkaufsmonat November 2022 zehn Prozent mehr Umsatz als im November 2021. Die sind einige der zentralen Ergebnisse, die heute von der Datenanalysefirma AppsFlyer in ihrem "State of eCommerce App Marketing Report 2023" veröffentlicht wurden."Shopping-Ausgaben, die am letztjährigen Black Friday auf Apples iOS um 81 Prozent und auf Googles Android um 61 Prozent im Vergleich zum Tagesdurchschnitt im November gestiegen sind, zeigen, wie wichtig dieser Zeitraum für eCommerce Apps ist", sagt Sue Azari , Ecommerce Industry Lead bei AppsFlyer. "Marketing-Teams, die von den kritischen Einkaufstagen im November profitieren wollen, sollten jetzt mit der Planung beginnen. Dazu gehören die Organisation von Kampagnen zur Nutzerakquise in den Monaten vor dem Black Friday, um von den niedrigeren Kosten in diesem Zeitraum zu profitieren, und der Einsatz von Remarketing-Strategien, um die NutzerInnen zur App zu führen und sie bis zu den Hauptverkaufstagen zu binden."Die USA führten bei den Ausgaben für die Nutzerakquise für iOS mit 325 Millionen US-Dollar, Deutschland folgt auf Rang zwei, mit 126 Millionen US-Dollar bei iOS, was das beeindruckende Wachstum hierzulande unterstreicht. Für Android wurden in Deutschland 124 Millionen US-Dollar ausgegeben (Rang fünf im internationalen Vergleich)Marketinggetriebene (also nicht-organische) Installationen bei iOS stiegen in den USA im ersten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 81 Prozent, während Android um 45 Prozent zulegte. Deutschland, das sich zu einem Hotspot für die am schnellsten wachsenden eCommerce-Unternehmen entwickelt, lieferte ebenfalls starke Zahlen - mit einem Wachstum von 86 Prozent bei Android und einer Verdopplung des Net Operating Income bei iOS.Im Spitzenmonat November lag der Cost per Install (CPI) in Deutschland für iOS bei 8,63 US-Dollar und für Android bei 5,24 US-Dollar. Seither sind die CPIs kontinuierlich gesunken: Im März 2023 gaben E-Commerce Apps für Android-UserInnen nur noch durchschnittlich 2,23 US-Dollar und 6,23 US-Dollar für iOS-UserInnen aus.ECommerce-Marketers weltweit gaben 2022 4,9 Milliarden US-Dollar aus, um App-NutzerInnen zu gewinnen, wobei der wirtschaftliche Abschwung in der zweiten Jahreshälfte zu einem Rückgang der Ausgaben um 25 Prozent führte. Apple iOS-Apps hatten einen um 85 Prozent höheren Anteil an zahlenden NutzerInnen als Android-Apps, und die Konversionsraten lagen im November sowohl auf iOS- als auch auf Android-Plattformen um 15 Prozent über dem Monatsdurchschnitt."Auch in Deutschland waren die Auswirkungen des Abschwungs auf die Werbeausgaben im ersten Quartal 2023 beträchtlich, da viele Budgets gekürzt wurden. Der Erfolg der Weihnachtssaison 2022, selbst inmitten der weltweiten Wirtschaftsflaute, sollte Marketern jedoch Hoffnung machen, wenn sie für die kommende Weihnachtszeit planen", sagt Ville Mikkola , Regional Director DACH bei AppsFlyer. "Apps haben sich längst als einer der wichtigsten Kanäle etabliert, um Kundinnen und Kunden zu erreichen. E-Commerce-Treibende sind gut beraten, auf Shoppertainment zu setzen und das mobile Einkaufserlebnis emotional zu erweitern - gleichzeitig muss in Zeiten knapper Budgets jede Maßnahme gemessen und auf ihre Effektivität hin validiert werden."Die Studie "State of eCommerce App Marketing 2023" von AppsFlyer ist eine anonyme Zusammenstellung proprietärer globaler Daten von 3,7 Milliarden App-Installationen von 8.500 E-Commerce Apps und 22 Milliarden Remarketing Conversions. Untersucht wurde der Zeitraum Januar 2022 bis März 2023, die Ergebnisse sind repräsentativ.