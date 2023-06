App-Hersteller investieren zwei von drei Dollar ihrer Einnahmen in Werbung

Hybride App-Monetarisierung

Die Daten- und AnalyseexpertInnen von data.ai haben es sich mit dem neuesten State of App Revenue Report 2023 zur Aufgabe gemacht, neue Einblicke in den App-Markt zu veröffentlichen, die das komplette Bild der mobilen Monetarisierung enthüllen. Der Gesamtwert der App-Industrie wird von data.ai auf 503 Milliarden US-Dollar berechnet. Davon entfallen 336 Mrd. USD (67 Prozent) auf Werbung und 167 Mrd. USD (33 Prozent) auf In-App-Käufe. Auf Apps wie Instagram und TikTok sind rund 65 Prozent dieser Werbeausgaben zurückzuführen, während Spiele 35 Prozent einnahmen. Bei den In-App-Käufen hingegen ist eine gegenteilige Dynamik zu beobachten. Spiele machen hier mit 66 Prozent den größten Teil der Ausgaben der App-Store-Kunden aus, während andere Apps mit 34 Prozent den kleineren Anteil einnehmen.Trotz Gegenwind in der Branche stiegen die Ausgaben für mobile Werbung im Jahr 2022 um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Herausforderungen waren etwa die allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) in Europa und die neu eingeführte Apple App-Tracking-Transparenz, mithilfe derer Nutzer:innen nun wählen können, ob ihre Aktivitäten in Apps und auf Websites zu Werbezwecken an Datenmakler weitergegeben werden dürfen.Die Ausgaben der App-Store-Kund:innen hingegen sanken 2022 leicht um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang lässt sich auf die angespannte finanzielle Situation bei vielen VerbraucherInnen und die Angst vor einer weiter steigenden Inflation zurückführen. Die App-Branche bleibt dennoch weiterhin ein vielversprechender Sektor, der für Innovationen steht und weltweite eine starke Präsenz auf dem Markt aufweist.Zur Maximierung der Einnahmen setzen die Marktführer auf eine Kombination aus Werbung, einmaligen In-App-Käufen und Abonnements, - also ein Hybridmodell zur Diversifizierung ihrer Umsatzströme. Bis vor Kurzem hatten Marken und Herausgeber Schwierigkeiten, den Gesamtumsatz im mobilen Bereich zu messen. Zudem war es Unternehmen nicht möglich, die finanziellen Strategien ihrer Konkurrent:innen einzusehen, was sie daran hinderte, ihren Monetarisierungsmix zu optimieren. Dies ändert sich jetzt.Angetrieben von modernster KI-Technologie existiert nun die ultimative Mobile-Kennzahl: Die Total App Revenue - Gesamte App-Einnahmen. Sie kombiniert die Daten zu den Werbeumsätzen und den In-App-Käufen und bietet so einen Wettbewerbsvorteil für In-App-Werbung, Kohortenkäufe und die Leistung des Anzeigennetzwerks. So lassen sich nun alle Umsatzströme aufschlüsseln, um Monetarisierungsmöglichkeiten auf der Grundlage von Veränderungen im Verbraucherverhalten oder im Umsatz pro tausend Impressionen zu antizipieren. Der Einblick in strategische Kennzahlen wie durchschnittliche Werbeeinnahmen pro NutzerInnen und der Lebenszeitwert sind für Wettbewerber und Marktführer von entscheidender Bedeutung, um die Geschäftsleistung zu verbessern.