Menschen ohne Social Media sterben aus - und Hunde schlagen Katzen

Social Media

Der Anstieg von 5,6 Prozent (266 Millionen) bedeutet, dass nun 62,3 Prozent der Weltbevölkerung auf den einschlägigen Plattformen angemeldet sind.Der/die typische Social-Media-NutzerIn verbringt heute 2 Stunden und 23 Minuten pro Tag auf der Plattform seiner/ihrer Wahl (2 Stunden und 31 Minuten im Vorjahr) und nutzt durchschnittlich 6,7 Plattformen pro Monat. TikTok hat von allen sozialen Plattformen weltweit die höchste durchschnittliche Nutzungsdauer (pro Android-NutzerIn) und kommt auf beeindruckende 34 Stunden pro Monat - also mehr als eine Stunde pro Tag. An zweiter Stelle steht die Plattform YouTube , auf deren App (Android) NutzerInnen etwas mehr als 28 Stunden pro Monat verbringen.Im diesjährigen Report dürfen wir eine neue weltweit beliebteste Social Plattform küren: Instagram hat offiziell die Krone vom Vorjahressieger WhatsApp übernommen: 16,5 Prozent der InternetnutzerInnen zwischen 16 und 64 Jahren betrachten Instagram als ihren persönlichen Favoriten. WhatsApp landet mit 16,1 Prozent nur noch auf dem zweiten Platz.In der ultimativen Schlacht um das Internet - Hunde gegen Katzen - haben Hunde dieses Jahr die Oberhand. Sowohl auf Instagram (376 Millionen Beiträge gegenüber 290 Millionen) als auch auf TikTok (575 Milliarden Aufrufe gegenüber 502 Milliarden) übertrumpft Content mit Hundetags die der Katzen.Die Zahlen stammen aus dem jährlichen Report der Kreativagentur We Are Social , die ihn in Kooperation mit Social-Media-Analyst Meltwater erstellt hat.