Überlastete Logistik: Deutschland stürzt ab

Bild: Hermes

Deutschland ist von Platz 9 auf Platz 16 in der Rangliste der am besten für das Online-Shopping gerüsteten Länder abgerutscht, wie die UN-Organisation für Handel und Entwicklung ( Unctad ) bekannt gegeben hat. Gemessen wird in dem Report etwa, wie schnell Ware geliefert wird und wie berechenbar der Liefertermin ist. Für das Gesamtbild zählen auch die Rate der Internetzugänge und die Dichte der sicheren Server.An der Spitze des Rankings stehen doe Niederlande. Nirgends auf der Welt laufe das Einkaufen im Internet so reibungslos wie dort, heißt es in dem Bericht. Entsprechend groß sei der Anteil der Online-Shopper: 76 Prozent der über 15-Jährigen. Nur in Dänemark seien es mehr, nämlich 78 Prozent. Die Niederlande stießen Luxemburg vom Thron, das vom 1. auf den 19. Platz absackte - ebenfalls wegen Problemen bei der Zustellung.Hinter den Niederlanden liegen Singapur, die Schweiz, Großbritannien, Norwegen, Island, Irland, Schweden, Neuseeland und Dänemark. Die USA kommen auf Platz 13, Frankreich Platz 23 und China auf Platz 63.Die Logistikbranche in Deutschland hat sich inzwischen zu einem Flaschenhals des ECommerce entwickelt, hat auch die Analyse von iBusiness Interaktiv-Trends 2019/2020 (2): Wie Paketdienste die Logistikwende schaffen müssen ergeben - und auch Lösungsansätze für den Handel aufgezeigt.