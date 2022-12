Wie die cookielose Zukunft Programmatic Advertising verändert

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die neue Ära des First-Party-Cookie-Advertisings wirft noch viele Fragen und Aufgaben für Publisher, Agenturen und Werbungtreibende auf.

Wenn Google 2024 nun endlich Drittanbieter-Cookies verbannen sollte, wie zuletzt angekündigt, hätte es gut viereinhalb Jahre gedauert, um diesen Plan in die Praxis umzusetzen. Aber noch ist auch dieses Datum wackelig. Im Sommer dieses Jahres hatte Google bereits zum zweiten Mal die Frist verlängert, bis zu der der Browser Chrome Drittanbieter-Cookies verdaut. Frühestens Mitte 2024 soll es soweit sein. Frühestens. Als Grund für die neuerliche Verzögerung nannte Anthony Chavez , VP of Privacy Sandbox , Probleme mit der Privacy Sandbox-Technologie: "Wir haben durchgängig das Feedback erhalten, dass wir mehr Zeit benötigen, um die neuen Privacy Sandbox-Technologien zu bewerten und zu testen, bevor wir Cookies von Drittanbietern in Chrome abschaffen." Aus diesen Gründ