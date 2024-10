Unternehmen suchen Hilfe: Marktchancen für Agenturen mit KI-Expertise

Investitionen/Budgets

KI-Tools sind in der Personalentwicklung bei nur 32 Prozent der Unternehmen verbreitet



34 Prozent der Unternehmen planen ihre Personalentwicklung auch zukünftig ohne KI-Einsatz



Etwa ein Viertel der Unternehmen beabsichtigen in KI-Fähigkeiten der Mitarbeitenden zu investieren



Lediglich 40 Prozent der Umfragebeteiligten erhalten Schulungen für die eigenen KI-Skills



Fast jeder zweite Befragte fühlt sich unsicher im Umgang mit KI

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Datenschutz- und Sicherheitsbedenken nennen die meisten Befragten (77 Prozent)



Mangelndes Know-how (68 Prozent)



Schutz des geistigen Eigentums im KI-Zeitalter (57 Prozent)



Zuverlässigkeit von KI-Ergebnissen (52 Prozent)



Integration in bestehende IT-Systeme (52 Prozent)

Zwei Drittel der Unternehmen in der DACH-Region setzen KI bereits im Arbeitsalltag ein. Dennoch ist ein souveräner Umgang mit der Schlüsseltechnologie bisher kaum etabliert. Das ergab eine Umfrage unter 400 Personalverantwortlichen des ELearning-Anbieters eLearning Journals und des Unternehmens Pinktum Demnach bleibt die betriebliche Personalentwicklung in Punkto Zukunftsfähigkeit mit KI in der DACH-Region hinter den Möglichkeiten zurück. KI wird nur zögerlich in der Personalentwicklung eingesetzt und der Umgang mit ihr kaum geschult. Die Personalentwicklung setzt kaum auf KI:Es gibt verschiedene Gründe für den zögerlichen KI-Einsatz in der Personalentwicklung:Überraschenderweise besteht bei den Menschen weniger die Angst um einen Jobverlust durch KI. So ordnet die Mehrheit der Befragten (69 Prozent) Künstliche Intelligenz als persönliche Arbeitserleichterung ein. Das überwiegende KI-Interesse macht zuversichtlich, ist aber zugleich auch eine Handlungsaufforderung für die Personalentwicklung. Denn durchschnittlich 90 Prozent der befragten Personen sind der Meinung, dass KI-Kompetenzen in den nächsten drei Jahren in jeder Abteilung wichtig bis sehr wichtig werden.