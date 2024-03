Es tut mir leid, aber diese KI-News müssen jetzt sein

: Künstliche Intelligenzen können Stimmen imitieren, wenn sie damit trainiert werden. Also auch prominente. So weit, so bekannt. Was jetzt in den USA aber gerichtskundig wurde, ist eine ganz neue Eskalationsstufe in Sachen Desinformation. Folgendes ist passiert: In New Hampshire taten sich zwei Männer, der Politikberater Steve Kramer und der Zauberer Paul Carpenter zusammen, um mit Hilfe der KI von Eleven Labs zu imitieren, die dann fürgenutzt wurde, um die Angerufenen davon abzuhalten, zu den Vorwahlen in New Hampshire zu gehen. Drei von ihnen klagen jetzt den Initiator und die betroff