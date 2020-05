Digitale Eigen-PR: DAX-Vorstände vernachlässigen Wikipedia

18.05.2020 Die Vorstände und Aufsichtsräte von 90 DAX- und MDAX-Unternehmen könnten in Sachen Eigen-PR mehr tun: Nur 52 Prozent der Vorstandsvorsitzenden sind in der deutschsprachigen Wikipedia gelistet. In der englischsprachigen Wikipedia sind es sogar nur 28 Prozent. Das haben die beiden auf Wikipedia spezialisierten PR-Agenturen Aufgesang und Sucomo herausgefunden.