Max-Award 2024: Noch bis zum 10. März einreichen

Ausschreibung

Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) ist mit dem MAX-Award in das neue Awardjahr gestartet. Zur Wahl stehen zehn Kategorien, für die Agenturen und Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum bis zum 10. März Arbeiten einreichen können. Am 6. Mai 2024 zeichnet der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) im Rahmen des OMR Festivals wieder die erfolgreichsten Dialogmarketing-Arbeiten aus der DACH-Region mit dem MAX-Award aus. In zwölf Kategorien zeichnet der Award dieses Jahr die eingereichten Kampagnen aus: von "Green" und "Brand" über "Talent" und "Experience" bis hin zu "Innovation" und "Community". Novum dieses Jahr: Künftig will der MAX-Award das Feld in Richtung Media und Performance öffnen. Mit den beiden neuen Kategorien "Media" und "Data & Performance" sollen "pointierte Mediennutzung" und "herausragende Effizienz" von Direct Marketing Maßnahmen ausgezeichnet werden ? von Mailing bis TikTok. Außerdem wird es die Jubiläums-Aktion "MAX Wild" geben. Hier erhalten kleinere Unternehmen haben die Chance, für nur 40 Euro Teilnahmegebühr und ohne großes Award-Management erste Awarderfahrungen zu sammeln und ihre Arbeit ins Rennen zu schicken.Auch das Jury-Verfahren hat sich leicht verändert: Aus der ersten Runde, der Grand Jury, geht die Shortlist mit den Nominierten hervor. Anders als in den Vorjahren werden nach der ersten Juryrunde die Nominierten öffentlich bekannt gegeben. In der zweiten Runde, der Executive Jury, werden die Finalisten bestimmt. Arbeiten der Finalisten haben auf jeden Fall einen Preis sicher. Ob es Gold, Silber oder Bronze wird, entscheidet wie gehabt das Online-Voting.Am 6. Mai 2024 zeichnet DDV im Rahmen des OMR Festivals die erfolgreichsten Dialogmarketing-Arbeiten mit dem MAX-Award aus.Mit dem MAX-Award und seinem Vorgänger, dem Deutschen Dialogmarketing Preis, würdigt der DDV seit 40 Jahren herausragendes Dialogmarketing. "Wir sind stolz auf die langjährige Historie dieses wichtigen Wettbewerbs für die Kreativbranche. Der MAX ist der einzige Award, der voll und ganz auf den Dialog zwischen Unternehmen und Verbrauchern setzt und das macht ihn absolut einzigartig", sagt DDV-Präsident Patrick Tapp