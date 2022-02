Globale Expansion: ShowHeroes Group übernimmt Smartclip LATAM

Die deutsche ShowHeroes Group ist Anbieter von digitalen Videolösungen für Werbetreibende und Publisher. Das Unternehmen expandiert nun auch nach Amerika. Die Übernahme von Smartclip LATAM ist der fünfte M&A-Deal der Gruppe in den letzten anderthalb Jahren. Zuletzt hatte ShowHeroes im Dezember 2021 die PlayAd Media Group in den nordischen Ländern übernommen. Für Ilhan Zengin , Gründer und CEO der ShowHeroes Group, ist die Expansion und der Launch der ShowHeroes Group in den USA und der LATAM-Region "ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Schritt in unserer bisherigen Unternehmensgeschichte".Smartclip LATAM ist Anbieter von Online-Video- und Addressable TV-Werbelösungen in Nord-, Mittel- und Südamerika mit Niederlassungen in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru. Das Unternehmen verzeichnet monatlich 1,5 Milliarden Werbeanfragen für Addressable TV (ATV) und arbeitet mit mehr als 200 Publishern zusammen. Mit mehr als 218 Millionen Unique Viewers in ganz Lateinamerika, 106,7 in Brasilien (Reichweite von 82,9 Prozent) und einer Reichweite von 130 Millionen ATV-Geräten gelte Smartclip LATAM als Vorreiter für Connected TV und OTT am lateinamerikanischen Markt.Als ehemalige Tochtergesellschaft von AtresMedia wird das Unternehmen ab sofort unter der Marke ShowHeroes Group geführt. Publisher und Werbetreibende haben weiterhin Zugriff auf alle Services. Country Manager US der ShowHeroes Group und damit verantwortlich für den US-Markt und die neuen Niederlassungen in New York City, Denver und Miami ist Joseph Lospalluto , ehemaliger EVP Americas bei Smart Adserver. Der Expansionsexperte hat bereits zahlreiche europäische Unternehmen dabei unterstützt, sich auf dem US-Markt zu etablieren. Bei Smartclip LATAM wird Ángel Pascual die Rolle des Regional Directors LATAM übernehmen. Das Team der ShowHeroes Group wächst damit auf über 300 MitarbeiterInnen in mehr als 20 Ländern. Ziel der ShowHeroes Group ist es laut CEO Zengin der "weltweit führende Anbieter von Videolösungen zu werden".