Wieder Streik bei Amazon

02.05.2019 Im Amazon-Lager in Bad Hersfeld sind die Beschäftigten wieder in den Streik getreten. Weitere Streiks gibt es an den Standorten von Amazon in Rheinberg und Werne (NRW), Koblenz (Rheinland-Pfalz) und Leipzig (Sachsen). Die Arbeitsniederlegungen dauern vorläufig bis zum 3. Mai (Koblenz) bzw. bis zum 4. Mai 2019 (Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld, Leipzig).