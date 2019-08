Verimi startet universelle Identitätsnachweise

26.08.2019 Die Identitätsplattform Verimi vereinfacht Identitätsnachweise: Das Berliner Startup bündelt alle wichtigen Identifizierungsmethoden und bindet diese bei Partnerunternehmen in die Onboarding-Prozesse von Neukunden ein. Nutzern will Verimi außerdem die Möglichkeit bieten, ihre verifizierten Identitätsdaten zu speichern und bei Bedarf wiederzuverwenden, wenn sie sich erneut ausweisen müssen. Die Deutsche Bank ist der erste Partner, der diese Art der Identifizierung in seine Prozesse integriert.