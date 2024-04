Shitstorm ergießt sich über KI-Poster zu "Civil War"

KI-generierte Filmposter auf Instagram

A24 genießt unter Cineasten einen guten Ruf. Die Indiefirma aus New York steht hinter harten Horrorfilmen wie "Midsommar" und "X", aber auch für die Förderung junger Regietalente wie Sean Baker und den Safdie-Brüdern. Mitkönnten sie jetzt den größten Hit ihrer gut zehnjährigen Firmengeschichte gelandet haben, nach zwei Wochen in den US-Kinos hat der Film seine Produktionskosten eingespielt.Wenn den Filmemachern da nur nicht die eigene Marketing-Abteilung in die Quere kommt: Auf Instagram veröffentlichte A24 Promo-Material zu "Civil War" , dass soist, wie nur eine KI das kann. Und natürlich: D