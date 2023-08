Während der Werbemarkt als Ganzes weiter schwächelt, investieren die Unternehmen immer mehr in die Präsenz auf digitalen Plakaten. 30 Millionen Euro brutto mehr stehen laut Nielsen nach dem ersten Halbjahr 2023 auf dem Konto der boomenden Werbegattung. Schon das vergangene Jahr schloss Digital-Out-of-Home (DooH) mit einem Plus von 21 Prozent ab - netto, berechnete der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) . Deutlich mehr als 360 Millionen Euro fließen damit jährlich in Werbung auf digitalen Werbeflächen im öffentlichen Raum: auf der Straße, an Bahnhöfen, Flughäfen, Bushaltestellen, in Bussen, U- und S-Bahnen