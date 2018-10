Bonprix eröffnet stationären Shop

Bild: Bonprix

Nach einer rund zweijährigen Konzeptions- und Testphase in Kollaboration mit der Otto Group soll das Bonprix-Geschäft in 1A-Lage in der Mönckebergstraße 11 in Hamburg öffnen. Geplant ist ein digital unterstützter Einkaufsprozess, der die Konsumentenbedürfnisse in den Fokus rücken soll. Die Kundin soll komplett App-assistiert durch alle Stationen ihres Store-Besuchs geführt werden. Gleichzeitig soll der Pilot Store nicht nur Markenflagschiff sein, sondern auch experimentelles Shopping Lab: "Wir haben keinesfalls den Anspruch, eine feststehende Idee zu präsentieren. Im Gegenteil: Wir werden immer wieder neue Trends einfließen lassen und Technologien testen, um daraus zu lernen und den Store weiterzuentwickeln", sagt Daniel Füchtenschnieder , der als Geschäftsführer der Bonprix Retail GmbH für die Entwicklung und Realisierung des Store-Konzepts verantwortlich ist.Im Piloten soll erstmalig auch ein weiterentwickeltes, digital-optimiertes Corporate Design von Bonprix eingesetzt werden. Der neue Look beinhalte unter anderem eine "behutsame Evolution des Marken-Logos" und werde im kommenden Jahr sukzessive in allen Bonprix-Kanälen international ausgerollt.Weitere Details zu Konzept und Store sollen Anfang des nächsten Jahres vorgestellt werden.