Zerfall der Agenturstruktur: Der Triumph des deutschen Steuersystems 

Unternehmensform: e.K. (Einzelunternehmen)



Gesellschafter: 100% Sandra



Rohertrag 2020: 900 TEUR



Jahresgewinn 2020: 200 TEUR (inkl. UnternehmerInnenlohn!)



Rohertrag 2021: 1.200 TEUR



Jahresgewinn 2021: ca. 280 TEUR (inkl. UnternehmerInnenlohn)



Umsatzanteil größter Kunde: 30%



Abhängigkeit von einzelnen MitarbeiterInnen: Ja

Ganz wesentlich hängt das mit dem deutschen Steuersystem zusammen - es ist zu komplex und undurchsichtig. Nicht zuletzt deswegen übergeben die meisten UnternehmerInnen dieses Thema allzu gerne komplett an einen Steuerberater - ein Fehler! Denn so merken viele von ihnen nicht, dass sie zu hohe Steuern bezahlen, in einer Unternehmensstruktur stecken, die die Weiterentwicklung der Agentur behindert, ein zu hohes persönliches Risiko tragen und sich nur unzureichend um ihre eigene Absicherung für das Alter kümmern können. Die Lösung ist nicht immer einfach, aber immer notwendig.Hier zwei Cases aus unserer Arbeit bei Müllers Garage, die typisch für die UnternehmerInnensituation in Deutschland sind. Zwei für diesen Artikel abgewandelte Fälle zeigen, welche Möglichkeiten UnternehmerInnen haben, sich selbst etwas Last von den Schultern zu nehmen: für ihre Unternehmen, für die eigenen MitarbeiterInnen und ganz wichtig - denn das vergessen viele engagierte UnternehmerInnen - für sich selbst.Sandra meldet sich bei uns, und sofort spüren wir die Energie, mit der sie bei der Sache ist. Sie ist 42, hat vor knapp fünf Jahren ihre eigene Agentur gegründet. Jetzt beschäftigt sie zwölf MitarbeiterInnen und ist auf Wachstumskurs. Das ist auch der Grund ihres Anrufs. Sie möchte sich vergrößern, vielleicht eine andere Agentur übernehmen. Und fragt, ob wir ihr dabei helfen können. Klar, können wir. In der Analyse fragen wir wichtige Kennzahlen und Unternehmensdaten ab:Auch wenn diese Kennza