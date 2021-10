Gute Gründe, Alternativen zu suchen 

Dominik Grollmann, Analyst iBusiness

Ist es tatsächlich die DSGVO, die im Ranking der Marketing-Lösungen ihre Spuren hinterlässt? Schließlich sind es nicht nur Werkzeuge mit europäischen Wurzeln, die zulegen konnten. Die Salesforce Marketing Cloud wuchs etwa um neun Installationen und ist damit nach absoluten Zahlen der Wachstumsgewinner im Ranking. Andererseits: Salesforce verkauft bereits seit Jahren besonders gut, das Unternehmen macht einfach einen guten Job.Eine deutliche Sprache spricht dagegen die Entwicklung der Nr. drei im Ranking: Optimizely, vormals Episerver. Vor Jahren haben sich die Schweden die in Deutschland beliebte Software Optivo einverleibt und damit kräftig Marktanteile gewonnen. Nun richtet sich das Unternehmen unter neuem Namen vornehmlich an den US-Markt - und führt in Deutschland mit minus 13 Installationen prompt das Verlierer-Ranking an. Auch die Nummer zwei der Verlierer - Mailchimp - kommt mit einem Verlust von acht Installationen aus den USA.Überhaupt: Während die erste Hälfte der Top-20 (in der sich die US-Lösungen tummeln) Marktanteile verlor, konnte die untere Hälfte (in der kleinere und europäische Lösungen dominieren) mit einem Plus von 20 Installationen deutlich zulegen.Die Zahlenspiele zeigen: So ausgereift viele US-Produkte sind - derzeit sprechen gute Gründe dafür, den europäischen Markt genauer zu inspizieren. Zumindest bei den Betreibern der Top-1.000-Shops liegt das eindeutig im Trend.