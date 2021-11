Was die Digitalbranche von der neuen Bundesregierung erwartet 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Ob der vielbeschworene digitale Wandel mit der neuen Regierung wirklich kommt, ist derzeit extrem unsicher.

Nach anfänglicher Euphorie sind SPD und FDP bei ihren Koalitionsverhandlungen auf dem Boden der Tatsachen angekommen und immer mehr Diskrepanzen kommen bei zentralen Themen ans mediale Licht. Aktuell stehen die Zeichen auf einen echten digitalen Wandel schlecht: Christian Lindners Traum von einem eigenen Digitalministerium scheint ausgeträumt. Die FDP hatte als einzige der drei Ampelparteien ein solches Ressort ausdrücklich in ihrem Wahlprogramm formuliert. Nun heißt es aus den Verhandlungskreisen für den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung: Ein eigenes Digitalministerium sei vom Tisch Sogar an erster Stelle des Sondierungspapiers hatten die Verhandlungspartner als Ziel einen "modernen Staat und digitalen Aufbruch" gesetzt. Im ersten Jahr der Regierung sollen alle notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Die Verfahrensdauer sollte dabei mindestens halbiert werden - ohne zügige flächendeckende Digitalisierung unmöglich und in Anbetracht des Digitalisierungstempos der letzten 16 Jahre ein ohnehin sehr ambitioniertes Ziel. iBusiness hat Agenturverantwortliche gefragt, was sie sich von der neuen Bundesregierung erhoffen - und was sie von ihr realistisch erwarten.Tatsächlich herrscht bei Digitalagenturen allgemein die Hoffnung, dass die neue Bundesregierung die Digitalisierung nach vorne bringen wird, damit Deuts