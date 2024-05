"Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe"

Shöpping.at kommt nach Deutschland

Bild: Österreichische Post AG Robert Hadzetovic

Shöpping.at (mit großem "Ö"), der Online-Marktplatz der Österreichischen Post expandiert nach Deutschland. Im vierten Quartal 2024 will Shöpping sein Liefergebiet auch nach Deutschland erweitern. Damit können registrierte Onlineshops Waren und Produkte auch an die deutsche Kundschaft verkaufen. Gleichzeitig will die Post.at-Tochter die im März gesartete Akquise von Handelstreibenden aus der EU erweitern."Mit unserer Expansion nach Deutschland schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe", freut sich Shöpping-Geschäftsführer Robert Hadzetovic . "Unsere heimischen Onlineshops können ihr Absatzgebiet verzehnfachen und somit ihre Umsätze signifikant steigern. Da wir seit längerem auch eine steigende Nachfrage deutscher Kundschaft nach österreichischen Produkten verzeichnen, können wir mit diesem Schritt unseren Online-Marktplatz einem breiteren Publikum zugänglich machen".Seit 2023 ermöglicht Shöpping auch "ausgewählten" internationalen EU-Unternehmen, ihre Produkte auf dem Online-Marktplatz anzubieten. Diese Initiative "hat das Sortiment diversifiziert und bietet den Käufenden mehr Auswahlmöglichkeiten", räumt Hadzetovic ein.Es war seit der Gründung ein in der österreichischen ECommerce-Branche stets geäußerter Vorwurf: "Zu wenig, zu kurz gedacht, zu klein". Um seinen Paketabsatz in seinem Absatzgebiet Österreich zu steigern, gründete der Monopolist Shöpping.at als Plattform, auf der österreichische Händler der österreichischen Kundschaft ihre Waren anbieten konnten. Dieses Konzept brachte allerdings - trotz flächendeckender Werbung - nicht den gewünschten Effekt. Weder für die Händler noch für den Plattformanbieter Post.at. Statt dessen wuchs vor allem Konkurrenz Amazon Dass die Tourismus orientierte österreichische Onlinehändlerschaft von ihrem größten Absatzmarkt Deutschland abgeschnitten war, verärgerte nicht nur ECommerce-Experten. Dieser Baufehler wird nun behoben.Shöpping wurde 2017 als Start-up von der Österreichischen Post AG gegründet und hat heute rund 40 Mitarbeitende. Über 3,5 Millionen Produkte werden derzeit auf dem Marktplatz angeboten. GMV und Umsatzzahlen nennt Betreiber Post.at nicht. Jeden Monat griffen allerdings mehrere hunderttausend Österreicherinnen und Österreicher auf Shöpping zu. Amazon Österreich war im Jahr 2021 mit einem Nettoumsatz von 1,2 Mrd. Euro der führende Online-Shop in Österreich.