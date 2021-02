Britischen Händlern gehen die Versandkartons aus 

Online- und Versandhändler aus dem Vereinigten Königreich haben derzeit ein besonderes Problem: Ihnen geht das Verpackungsmaterial aus. Die Lieferdauer für Pappkartons habe sich teils von einer Woche auf drei Monate erhöht. Normal sei es, dass Standardkartons etwa innerhalb einer Woche hergestellt und auch geliefert werden. Im Zuge dessen seien auch die Preise für die Kartonagen in die Höhe geschnellt, teils hätten sie sich verdoppelt, meldet der Spiegel unter Berufung auf einen Bericht des britischen Nachrichtensenders BBC Die Verknappung entstand durch das Zusammenspiel gleich mehrerer Faktoren: So ist es auch auf der Insel coronabedingt zu einem erhöhten Paketvolumen gekommen. Aber auch durch den Brexit hängt benötigtes Material beim Zoll fest. Aber auch der Lockdown hat einen Anteil an der Problematik. Weil nun viel mehr Pappverpackungen an die Endverbraucher und weniger an den Handel geliefert wird, landet weniger Material bei den Entsorgern. Entweder weil die Verbraucher die Verpackungen anderweitig nutzen oder falsch und mit Verzögerung entsorgen. Dadurch wird die Rückführung in den Wertstoffkreislauf zusätzlich erschwert.