Loyalty-Programme: Gratis-Versand und Retouren sind Hauptargumente 

43 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschen sich kostenfreien Versand und Rückversand, sowie exklusive Preisvorteile (34 Prozent) innerhalb eines Treue-Programms. Neben der Qualität der Produkte (37 Prozent) motivieren vor allem diese Vorteile Einmal-Kunden zum Wiederholungskauf. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Hersteller von Markting-Software Emarsys durchführen ließ.Händler können den Corona-Ausnahmezustand nutzen, um einen verstärkten Fokus auf digitale Kampagnen zu setzen. Optimale Kundenbindung erzielen sie dadurch, den Kunden in das Zentrum ihrer Bemühungen zu stellen. Das gelingt vor allem durch die Einführung eines Loyalty-Programms, in dem die Kunden einen exklusiven Mehrwert erwarten können, bei dem es sich lohnt, die persönlichen Daten preiszugeben.In einer Welt ohne Cookies ist es für Händler besonders wichtig, First-Party-Kundendaten zu sammeln. Mit dem Fokuswechsel in Richtung Online-Handel muss auch das Marketing-Budget neu durchdacht werden. In einem Omnichannel-Ansatz können die gesammelten Daten dann langfristig eingesetzt werden, um die Customer Journey über alle Kanäle hinweg einzigartig zu gestalten.