Jobangebot für Sales-Spezialisten steigt um 30 Prozent 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Nachfrageanstieg nach Berufsgruppen, Branchen und Hierarchiestufen

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Entwicklung in den Bundesländern

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Im dritten Quartal 2021 schrieb die deutsche Wirtschaft fast 31 Prozent mehr Stellen im Vertrieb und Verkauf aus als im Vorjahreszeitraum. Das Jobangebot für Sales-Spezialisten stieg um nahezu 88.000 Positionen auf 371.000 freie Stellen. Am stärksten nahm das Stellenangebot für Sales Manager (+ 69 Prozent) zu. Mit Blick auf die Hierarchiestufen erhöhte sich die Nachfrage nach Führungskräften mit einem Plus von 68 Prozent am deutlichsten.Bei den Branchen verzeichneten das Gesundheits- und Sozialwesen (+ 151,7 Prozent) den größten Zuwachs. Deutschlandweit gesehen liegt Bayern beim Anstieg der freien Stellen an der Spitze (fast 70 Prozent). Das sind die zentralen Ergebnisse des jüngsten Salesjob-Index, einer Stellenmarkt-Auswertung zum Jobangebot für Vertriebs- und Verkaufsmitarbeiter. Salesjob , Karriereportal für Vertriebsjobs, und die Personalmarktforschung Index Research verglichen in der Stellenanzeigen-Datenbank 'index Anzeigendaten' die Anzahl der ausgeschriebenen Positionen des 3. Quartals 2021 mit dem 3. Quartal 2020.Der gesamtwirtschaftliche Aufschwung wirkt sich positiv auf das Stellenangebot im Vertrieb und Verkauf aus. Von Juli bis September inserierten Unternehmen deutschlandweit fast 372.000 Stellen für Sales-Spezialisten in Print-Medien, auf Online-Jobbörsen und Firmenwebsites. Im dritten Quartal letzten Jahres lag die Anzahl der ausgeschriebenen Positionen noch bei rund 284.000. Das entspricht einem Anstieg um nahezu 31 Prozent. Insgesamt wurden deutschlandweit im 3. Quartal dieses Jahres nur 27 Prozent mehr Stellen geschaltet als im Vorjahreszeitraum. Auffällig war die Betonung von "Homeoffice" in Stellenanzeigen. Der Begriff wurde 66 Prozent mal häufiger genannt als im 3. Quartal 2020.Am stärksten stieg in der Berufsgruppe Vertrieb und Verkauf die Nachfrage nach Sales Managern mit 69,3 Prozent. An zweiter und dritter Stelle stehen der Vertriebsinnendienst (+ 60,4 Prozent) und der Account Manager bzw. Vertriebsmitarbeiter (+ 51,5 Prozent). Mit Blick auf die Branchen der personalsuchenden Unternehmen verzeichnete das Gesundheits- und Sozialwesen mit 151 Prozent den größten prozentualen Zuwachs, gefolgt vom Gastgewerbe (+ 84,9 Prozent) und Verkehr und Lagerei (+ 66 Prozent). Der geringste Anstieg wurde in der Personaldienstleistungsbranche mit 13,2 Prozent ermittelt.Unterschiede zeigten sich auch beim Hierarchielevel. Im dritten Quartal dieses und letztes Jahres gab es mit großem Abstand die meisten Stellenangebote für Fachkräfte. Hinsichtlich des prozentualen Anstiegs der ausgeschriebenen Positionen liegen die Führungskräfte (+ 68,4 Prozent) allerdings deutlich vor den Fachkräften (+ 34 Prozent) und Berufseinsteigern (+ 11,7 Prozent).Der Stellenmarkt für Vertriebs- und Verkaufsspezialisten entwickelte sich im Quartalsvergleich in allen Bundesländern positiv. Den größten prozentualen Zuwachs an geschalteten Stellen verzeichnete Bayern mit fast 70 Prozent, gefolgt von Hamburg (+ 47,4 Prozent) und Bremen (+ 46,8 Prozent). Baden-Württemberg bildet mit einem Plus von 8,8 Prozent das Schlusslicht.