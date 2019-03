Pinterest startet Anzeigengeschäft in Deutschland, Österreich, Spanien und Italien

06.03.2019 Das kann vor allem das Toolset von ECommerce-Marketer und Markenverantwortlichen erweitern: Das Bilder-Social-Network Pinterest startet sein Anzeigengeschäft jetzt auch in Deutschland, Österreich, Spanien und Italien. Unternehmen in den vier Märkten haben jetzt Zugang zu einer Reihe unterschiedlicher Werbeformate und Targeting-Optionen.

Bild: Pinterest Nutella-Pin auf Pinterest

In den vergangenen Monaten hat Pinterest das Anzeigenprogramm bereits für eine kleine Gruppe deutscher Unternehmen geöffnet. Händler wie Rewe und Marken wie Ferrero konnten mit Anzeigen auf Pinterest bereits erste Erfolge erzielen: Ferrero nutzte Promoted Pins und Videos als Teil einer Awareness-Kampagne für Nutella : "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Test-Kampagne und planen, weiter auf Pinterest zu investieren", sagt Lukas Wiener , Senior Digital Media Manager bei Ferrero.Derzeit baut Pinterest Sales Teams in Deutschland, Spanien und Italien auf, die direkt mit Werbungtreibenden und Agenturen vor Ort zusammenarbeiten sollen. Darüber hinaus entsteht ein regionales Team, das Aktivitäten in weiteren europäischen Ländern unterstützen soll. Ab dem 1. April 2019 wird Philip Missler , der zuvor bei Amazon tätig war, Pinterest als Country Manager DACH & Nordics verstärken. Zu seinen Aufgaben werden der Aufbau des Sales Teams für die DACH-Region und die Weiterentwicklung bestehender und neuer Beziehungen zu Marken, Verlagen und Agenturen gehören. Pinterest hat im Rahmen seines internationalen Wachstums Anzeigentests in den Niederlanden, Belgien, Portugal und der Schweiz gestartet.