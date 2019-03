Bild: Microsoft

Wie hoch auch immer die Adblocker-Rate in Deutschland ist, viele voneinander unabhängig vorgenommene Untersuchungen deuten darauf hin , dass sie höher ist, als die OVK-Werte:1. Eine repräsentative Studie von Splendid Research im Auftrag von ONEtoONE ergab, dass die Zahl der Werbeverweigerer im Internet eher doppelt so hoch ist wie die OVK-Werte: 43 Prozent der Bundesbürger sagten in der Studie, dass sie einen Adblocker installiert haben. Deutlich weniger (40 Prozent) akzeptieren Onlinewerbung. Enorm hoch ist der Anteil derjenigen, die sich nicht sicher sind, ob sie einen Adblocker installiert haben. Männer sind sich dabei deutlich sicherer in ihrer Aussage als Frauen. Knapp jeder zweite Mann sagt, dass er einen Adblocker installiert hat. Bedeutet: Eventuell sind noch aus dem Lager der unsicheren einige Prozentpunkte obendrauf zu schlagen.2. Um an eine realistische Adblocking-Quote zu kommen, nahm iBusiness bereits vor dieser Umfrage eigene Berechnungen vor , die in einer Analyse detailliert nachzulesen sind. Prinzipiell haben wir hier die Zahl der Internetnutzer genommen und der Zahl der heruntergeladenen Adblocker sowie der Browser mit standardmäßig eingeschaltetem Adblocking gegenübergestellt. Je nachdem wie viele Nutzer nun die heruzntergeladenen Adblocker wirklich nutzen und wie viele Nutzer die Blockade-Features ihrer Browser eingeschaltet lassen, erhält man glaubwürdige Werte von etwa 42 bis 52 Prozent Adblocker-Nutzung.Damit ähneln sich diese beiden unabhängig voneinander vorgenommenen Erhebungen stark in ihrem Ergebnissen und legen einen de-facto-Wert von Ü40-Prozent beim Adblocking nahe.Die deutlich niedrigeren Werte des OVK lassen sich eventuell dadurch erklären, dass hier eine in der Reichweite begrenzte technische Messung vorgenommen wird: Es wird gemessen, wie viele Nutzer mit Adblockern im OVK-Vermarkter-Kosmos unterwegs sind, gleichzeitig sperren die messenden Seiten aber Content für Nutzer mit aktivem Adblocker. Das dürfte den Anteil der blockenden Nutzer senken und den Anteil der nicht-blockenden erhöhen - man selektiert schließlich mit den Maßnahmen eine nicht-blockende Zielgruppe.