Markt für adressierbare Videowerbung wächst

Der Ad Management-Anbieter FreeWheel hat Zahlen seines Video Marketplace Reports für das erste Quartal 2019 vorgelegt. Demnach gibt es eine deutliche Zunahme zielgerichteter und adressierbarer Werbung. In Europa liegt der Schwerpunkt auf datengesteuertem Targeting und Automatisierung, da immer mehr Publisher einen "Audience First" Ansatz verfolgen. Zielgruppenorientierte Kampagnen wuchsen über der Marktwachstumsrate und stiegen um 56 Prozent, da Publisher vermehrt Daten verwenden, um Premium-Videos adressierbar zu machen.Programmatic verzeichnete ein deutliches Wachstum und legte im Jahresvergleich um 31 Prozent zu - das Vierfache der Direktverkäufe. Grund hierfür ist, dass Publisher vermehrt darum bemüht sind, den Kaufprozess zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Hierbei werden programmatische Kanäle von Premium Videos weiterhin weniger intensiv genutzt, als von dem breiten digitalen Video-Ökosystem, von dem 74,1 Prozent des digitalen Videomarkts auf programmatischer Ebene gehandelt werden.Die Aktivierung von Premium-Videoinventaren über Set-Top-Boxen (STB) und Connected-TVs (CTV) hat die Macht des Großbildschirms unter Beweis gestellt; mit 45 Prozent macht dieser den größten Anteil der gesamten Ad Views aus. Zudem gibt es einen fortgesetzten Trend in Richtung kürzerer Werbepausen. Diese betrugen insgesamt rund 94 Sekunden, mit einem Durchschnitt von vier Ads pro Mid-roll-Break, wobei 42 Prozent aller Mid-roll-Breaks zwei Spots oder weniger enthielten.Der vollständige Bericht kann online heruntergeladen werden.