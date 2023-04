Rheinische Post kauft sich bei CX-Agentur Best IT ein

19.04.2023 Die Rheinische Post Mediengruppe beteiligt sich rückwirkend zum 1. Januar 2023 über ihre Tochtergesellschaft RP Digital GmbH mit insgesamt 49 Prozent der Anteile an der Best IT AG.

Damit will die Mediengruppe ihr digitales Portfolio um Customer-Experience-Lösungen erweitern, auf welche Best IT spezialisiert ist. Für die Agenturgruppe ergeben sich durch die Beteiligung "signifikante Möglichkeiten mit einem starken Partner, den bisherigen Wachstumskurs auszubauen und die Marktanteile unter den deutschsprachigen Digital-Commerce-Dienstleistern zu vergrößern", sagt Manuel Strotmann . Der Gründer und Geschäftsführer schwärmt: "Mit der Rheinische Post Mediengruppe haben wir den perfekten Partner gefunden, um auf dem bisherigen Erfolg aufzubauen und gemeinsame ehrgeizige Wachstumsziele in Zukunft zu erreichen.""Mit dieser Beteiligung erweitern wir unser digitales Agenturgeschäft um den wichtigen Baustein E-Commerce", begründet Oliver Horst den Schritt, Geschäftsführer der RP Digital GmbH. Das Leistungsportfolio der Best it AG konzentriert sich auf die Digitalisierung von Handelsmodellen - von der strategischen Konzeption über die Entwicklung von Prozessen bis hin zur technischen Implementierung und den Betrieb entsprechender Plattformen. Die Agentur rangierte im aktuellen Internet-Agenturranking mit einem Jahresumsatz von 8,2 Mio. Euro auf Platz 56. RP Digital ist die zentrale Digital Unit der familiengeführten Rheinische Post Mediengruppe , die ihren regionalen Marktpartnern eine digitale, skalierbare Plattform zur Verfügung stellt. Mit dem Portal Rheinische Post betreibt das Unternehmen seit 1996 eines der erfolgreichsten Nachrichtenportale in Deutschland mit monatlich rund 89 Millionen Page Impressions.