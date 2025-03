Bonprix mit neuer IT-Struktur

Customer Journey

"Mit Rebecca Lay haben wir eine hochkarätige Managerin gewonnen, die unser kundenorientiertes Mindset in der IT weiter professionalisieren wird"

Während Business IT für die technologieübergreifende Entwicklung von Produkten für KundInnen und die Steuerung der Anforderungen aus den Bereichen verantwortlich ist, konzentriert sich Technology & Operations auf technologiebezogene Services und Infrastruktur.Als Chief Technology Officer (CTO) von Bonprix fungiert seit Januar 2024 Matthias Wlaka , der zuvor mehr als zehn Jahre bei Otto tätig war, wo er zuletzt die Position des Direktor IT innehatte:, stellt er die neue Leiterin der Business IT-Einheit vor. "Ihre Erfahrung und ihre Persönlichkeit sind eine Bereicherung für unsere Marke und unsere IT."Lay besetzt seit dem 1. März 2025 die Position der Vice President Business IT bei Bonprix. Sie blickt auf fast 20 Jahre bei Tchibo zurück und verantwortete dort in der Non-Food-Sparte zuletzt den Ausbau des Geschäftsmodells und die digitale Transformation der gesamten Wertschöpfungskette. Bei Bonprix zeichnet sie für die strategische Ausrichtung der IT im Sinne der Customer Centricity sowie die Weiterentwicklung der Customer Journey in enger Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen verantwortlich. Sie berichtet an Wlaka.Im Technology & Operations Bereich stehen die Standardisierung, Digitalisierung und Weiterentwicklung der technischen Plattformen, die von den Business-IT-Teams genutzt werden, im Vordergrund. "Michael Malessa wird ab April dieses Jahres als Vice President Technology & Operations unser Führungsteam komplettieren", sagt Wlaka. "Mithilfe seiner Expertise bringen wir die technologische Transformation und Weiterentwicklung Hand in Hand mit der Business IT voran." Malessa wird in dieser Rolle ebenso an Wlaka berichten. Bislang war er mehr als zehn Jahre mit Leitungsfunktion in der IT bei Otto tätig, aktuell verantwortet er dort als Division Manager Operations die Transformations- und Effizienzsteigerung des Warenwirtschafts- und Ordermanagementsystems.