Gaming liegt Weihnachten 2022 hoch im Kurs

Am Black Friday werden Technik- und Gaming-Geschenke gekauft

Eine Auswertung von Twitter Deutschland im September 2022 zeigt, ganz oben auf der Geschenkeliste stehen in diesem Jahr vor allem Technik-Produkte. 41 Prozent der deutschen Twitter-NutzerInnen planen mindestens ein Technik-Produkt als Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Gefragt sind hier insbesondere Haushaltsgeräte (41 Prozent), Wearables (39 Prozent) und PCs bzw. Laptops (35 Prozent). Dabei ist es bei den Twitter-NutzerInnen um +84 Prozent wahrscheinlicher, dass sie auf die neuesten Modelle zurückgreifen als bei den Internet-Nutzer*innen insgesamt. Als besonders technik-affin beweist sich auf Twitter die Generation Z: Die 15- bis 25-jährigen Twitter-NutzerInnen verfolgen die Trends viel stärker (+33 Prozent) und sind viel schneller mit einem Kauf dabei, wenn ein neuer Trend aufkommt (+65 Prozent), als im restlichen Internet. Insgesamt wünscht sich jede/r dritte Twitter-NutzerIn (33 Prozent) mehr Produktvorstellungen, Tipps und Tricks von den Tech-Marken, die sie im weihnachtlichen Kaufprozess unterstützen. Mehr als jede/r Vierte (26 Prozent) sieht zudem einen großen Mehrwert darin, wenn Marken Produkterfahrungsberichte von anderen NutzerInnen auf Twitter teilen.Neben der Technik erobern in diesem Jahr vor allem Gaming-Geschenke den weihnachtlichen Gabentisch der deutschen Twitter-NutzerInnen. Kein Wunder: Schließlich ist die Gaming-Leidenschaft bei ihnen doppelt so groß wie beim Internet-Durchschnitt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gaming-Fans auf Twitter bereits im vergangenen Monat ein Computer- bzw. Videospiel gekauft haben, liegt damit um +82 Prozent höher als bei den Internet-NutzerInnen insgesamt. Besonders gefragt sind in diesem Jahr Action-, Abenteuer- und Open World-Spiele (58 Prozent), gefolgt von Shooter- (54 Prozent), Simulation- (45 Prozent) und Sport-Games (41 Prozent). Als technische Gaming-Plattform nutzen die Twitter-Spielefans bevorzugt das Smartphone (64 Prozent), Konsolen (50 Prozent) und den PC bzw. Laptop (53 Prozent).Nachdem sie sich ausgiebig bei Twitter informiert und ausgetauscht haben, wollen immer mehr deutsche Twitter-NutzerInnen den Black Friday-Aktionstag nutzen, um bei ihren Technik- und Gaming-Geschenken einen guten Preis zu erzielen. Auf der Jagd nach den besten Black Friday-Deals suchen die Menschen auf Twitter vor allem nach kleineren Technik-Produkten (40 Prozent) wie Wearables (44 Prozent), mobiles Zubehör und Mobiltelefone (jeweils 36 Prozent). Aber auch der Kauf von größeren Technik-Produkten (40 Prozent) und Gaming-Produkten (23 Prozent) ist am Black Friday fest eingeplant. 51 Prozent Twitter-NutzerInnen zwischen 18 und 34 Jahren wollen am Black Friday gezielt ein Tablet kaufen, bei 55 Prozent der 25- bis 34-jährigen Twitter-NutzerInnen steht der Kauf eines Mobiltelefons hoch im Kurs. Zudem ist es bei Twitter-NutzerInnen um +84 Prozent wahrscheinlicher, dass sie neue technische Produkte direkt nach Verfügbarkeit kaufen, als bei den Internet-NutzerInnen insgesamt. Und 49 Prozent der Twitter-NutzerInnen planen, diese Käufe online oder via App durchzuführen.