CX-Ranking: Das sind die Auf- und Absteiger in der Consumer-Electronic-Branche

Kommentar von Susan Rönisch

Customer Experience ist zentrale Stellschraube

KundInnen sind die (digitalen) Erfahrungen, die sie mit einem Unternehmen machen, genauso wichtig wie die angebotenen Produkte. Hersteller und Marken dürfen ihr Augenmerk also nicht allein auf den reinen Abverkauf legen, sondern sie müssen das digitale Kundenerlebnis in ihrem Onlineauftritt, die Customer Experience (CX), in den Mittelpunkt stellen.