iBusiness Executive Briefing 19. 12. 2023

Wie man die 'German Angst' digital bekämpft

19.12.2023 - Seit über 20 Jahren ermitteln Forscher, wie groß Angst und Unsicherheit in Deutschland ist. Aktuelles Ergebnis: Nie fühlte sich unser Land dauerhaft so unsicher wie jetzt. Warum das digitale Ursachen hat - und was wir gemeinsam dagegen tun können.