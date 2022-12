Mediaplus wird globale Mediaagentur des Siemens-Konzerns

Der Etat im zweistelligen Millionenbereich umfasst Mediastrategie, -Planung und Einkauf über alle klassischen und digitalen Medien ohne Search. Die Etatvergabe erfolgte ohne vorangegangenen Pitch. Das Mediaplus -Team konnte Siemens zuvor auf Projektbasis überzeugen: Die Agentur konzipierte und realisierte die globale Siemens "Xcelerator" -Kampagne. Die neue, offene Business-Plattform bietet ein kuratiertes Portfolio rund um die digitale Transformation der produzierenden Industrie.Das nach der Zusammenarbeit erteilte Mandat von Siemens erstreckt sich rund um den Erdball. Im Fokus des in 190 Ländern vertretenen Konzern stehen zunächst jedoch Deutschland, USA, Großbritannien und die Schweiz. Zu den Schwerpunktaufgaben der neuen globalen Leadagentur Mediaplus zählen die strategische Beratung und die Etablierung eines innovativen, digitalen Kampagnensetups. Neben dem Headquarter berät Mediaplus auch die anderen Siemens-Sparten, unter anderem Siemens Mobility, Siemens Digital Industries und Siemens Smart Infrastructure.Die Agentur überzeugte Siemens vor allem mit ihrer strategischen Beratung, den kreativen Mediaansätzen und ihrer Digitalkompetenz. "Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, und wir wollen die Markenwahrnehmung für unsere Kompetenz in Digitalisierung und Nachhaltigkeit aufbauen", erklärt Lynette Jackson, Global Head of Communications bei Siemens. "Um unsere Wahrnehmung im Markt zu steigern, setzen wir auf einen umfassenden Kommunikationsansatz, der ausgehend von einem breitem Markenaufbau hin zu individuellen Kampagnen zur Steigerung der Nachfrage in unseren Zielmärkten reicht. Wir arbeiten im engen Schulterschluss mit Mediaplus zusammen, um auch von der intelligenten Zielgruppenansprache, Digital- und Datenexpertise zu profitieren. Dabei wollen wir auch neue, innovative Wege gehen, um unsere Reputation aufzubauen und den Umsatz anzukurbeln."Die Mediaagentur werde Siemens nun dabei unterstützen, "die globale Kommunikation digital und in Echtzeit zu gestalten, Business, Technologie und Kommunikation stärker miteinander zu vernetzen und die Kommunikation jederzeit agil weiterzuentwickeln", so Arvid Boström, Managing Director Mediaplus.