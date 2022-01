Kennzahlen: So beziffern Sie die Effizienz Ihres Marketings 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Effizienzmessung von Marketingmaßnahmen wird immer besser, aber auch kleinteiliger und damit schwieriger im Blick zu behalten.

Die Basis: ROI, ROAS, KUR

ROI

Folglich ist der ROAS auch ein Teilbereich des ROI. Der Return On Advertising Spend gibt Aufschluss darüber, wie effektiv ein Werbebudget eingesetzt wird. Den ROAS kann man immer dann zu Rate ziehen, wenn es um die Beurteilung von Kampagnen oder einzelnen Kampagnen-Elementen (Anzeige, Creative, Copy) geht. KUR

Die KUR beschreibt die Kosten-Umsatz-Relation, also das Verhältnis zwischen Umsatz und eingesetztem Kapital, den Kosten. Im Marketing ist die KUR also das Invers vom ROAS. Also: Je geringer die KUR, desto effektiver ist die Kampagne bzw. Anzeige.

Virtuelle Werte

Ihre Daseinsberechtigung schöpfen alle Marketingstrategien und -maßnahmen aus ihrer Effizienz. Marketingmaßnahmen sind so gut messbar wie nie zuvor. Und doch hat jedes vierte ECommerce-Unternehmen Schwierigkeiten, die direkten Auswirkungen seiner Marketingmaßnahmen nachzuweisen, so das Ergebnis der Studie Marketing Analytics State of Play 2022 der Datenanalyseplattform Adverity . Und dabei ist die ECommerce-Branche im Vergleich zu anderen Branchen, wie Finanzdienstleistungen, Agenturen, Medien und Technologie, noch eher Vorreiter.Probleme bereitet vor allem die manuelle Datenverarbeitung. Demnach haben ECommerce-Unternehmen zwar Zugang zu mehr Daten als je zuvor. Diese müssen sie jedoch auch auswerten, um Leads, Verkäufe und letztendlich Umsätze mit konkreten Marketingmaßnahmen zu verbinden. Ohne diesen Nachweis ist es schwer, den Erfolg einer Kampagne und deren Mehrwert für den unternehmerischen Erfolg abzuleiten. Gerade CMOs benötigen deshalb oft datengestützte Erkenntnisse, um ihre Budgets für die Planung des neuen Geschäftsjahres zu rechtfertigen.Doch die große Menge an Datenpunkten und -quellen überfordert viele Marketing-Teams noch. Mehr als 40 Prozent der Verantwortlichen gaben laut Studie an, dass sie zu viel Zeit und Ressourcen für die manuelle Datenverarbeitung benötigen. 38 Prozent beklagen die Unfähigkeit, den Return on Investment (ROI) der Marketingausgaben zu messen. Von Datenplattformen erwarten Marketingverantwortliche deshalb vor allem die Integration sämtlicher Datenquellen.Mit de