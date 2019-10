EuGH-Urteil ist da: Cookies bedürfen aktiver Zustimmung

Bild: Weihnachtsgebäck

"Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat weitreichende Auswirkungen für Internetnutzer und Tausende Webseitenbetreiber in Deutschland. Cookies können künftig nicht mehr mit einem Hinweis an den Nutzer automatisch gesetzt werden, sondern erfordern seine ausdrückliche Zustimmung" sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder zu dem Urteil: "Neben dem nach wie vor hohen Umsetzungsaufwand infolge der Datenschutz-Grundverordnung bedeutet das für unzählige Webseitenbetreiber eine erneute Mehrbelastung. Auch für die Nutzer wird das Surfen im Netz umständlicher."Das Urteil markiert das Aus für eine deutsche Eigenheit beim Cookie-Recht. Bisher reichte in in der BRD, den Nutzern einer Seite bloß mitzuteilen, dass Cookies gesetzt werden, aktiv zustimmen mussten sie nicht. Mit dem Spruch verpasst der EuGH dem ohnehin angeschlagenen Third-Party-Cookie damit einen empfindlichen Schlag, der bei konsequenter Durchsetzung des Rechtes von Datenschützern einem Todesstoß gleichkommen dürfte.