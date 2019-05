Die Wolke verzieht sich: Jedes vierte Unternehmen will seine Daten wieder aus der Cloud holen

Die häufigsten Einflussfaktoren für die Verschiebung der PII in dieCloud waren Kostenreduzierung (40 Prozent) und Datenverfügbarkeit für mobile Mitarbeiter (33 Prozent). 62 Prozent der deutschen Unternehmen, die PII speichern, klassifizierten nicht ihre gesamten Daten; 50 Prozent davon erlebten im vergangenen Jahr mindestens einen Sicherheitsvorfall. 54 Prozent der deutschen Unternehmen konnten den Bedrohungsakteur hinter ihren Sicherheitsvorfällen nicht ausmachen.27 Prozent der deutschen Unternehmen würden "Unclouding", die Verschiebung von Daten aus der Cloud zurück zu einem On-premise-Standort, künftig in Erwägung ziehen; ihre Hauptgründe dafür sind Sicherheit (45 Prozent) und Kosten (32 Prozent). 67 Prozent dieser Unternehmen haben ihre Daten nicht klassifiziert. Die Mehrheit (70 Prozent) derer, die Unclouding in Erwägung ziehen würden, möchten zuerst PII zurück verschieben. - Um die Datensicherheit in der Cloud zu verbessern, planen 82 Prozent der deutschen Unternehmen, Daten zu verschlüsseln; 55 Prozent planen, Nutzeraktivitäten rund um die Daten zu überwachen.Vielen Unternehmenfehlen jedoch die Ressourcen, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen; nahezu die Hälfte (45 Prozent) sagte, ihr Budget für die Sicherheit der Cloud sei 2019 nicht gestiegen, und lediglich 18 Prozent berichteten eine Budgeterhöhung von durchschnittlich 17 Prozent. Das geht aus dem '2019 Cloud Data Security Report' von Netwrix , Anbieter von Informationssicherheits- und Governance-Software, hervor.